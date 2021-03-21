На юге Архангельской области обезврежены организаторы подпольного казино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении четырех членов организованной преступной группы в возрасте от 29 до 35 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, с использованием сети «Интернет» совершенные организованной группой), установлена причастность еще 4 лиц к противозаконной деятельности.
Следствием установлено, что с октября 2018 года по октябрь 2020 года члены организованной преступной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в арендованном помещении в жилом доме по улице Невского в городе Котласе.
В октябре 2020 года благодаря совместной работе сотрудников Котласского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Котласский», при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области их противозаконная деятельность пресечена. В ходе обысков и обследований помещения изъято игровое оборудование и документы, необходимые для установления всех обстоятельств преступного деяния. Одновременно с указанной спецоперацией проводилось аналогичное мероприятие в городе Коряжме, в котором также располагался незаконный игорный клуб.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности.
В ходе допросов трое подозреваемых частично признали свою вину, остальные подозреваемые вину не признают.