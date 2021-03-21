Жуткие новодвинцы пытали и насиловали соседей по коммуналке

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшимся к уголовной ответственности жителям города Новодвинска в возрасте 23 и 27 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), п.п. «а», «б» ч.2 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 октября 2019 года осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире, расположенной по улице 50 лет Октября в городе Новодвинске, совершили в отношении двух мужчин, проживающих в соседних комнатах, в присутствии их близких родственников иные действия сексуального характера, избили их, поливали кипятком из чайника, одного из них пытали огнем, требуя передать им бутылку водки или банковскую карту. В результате их действий 53-летний мужчина скончался на месте преступления, его 44-летний сосед с травмой головы, побоями и ожогами был госпитализирован в больницу.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые частично признали свою вину. Один из подследственных пояснил следователю, что 18 октября 2019 года он на улице познакомился с одним из потерпевших, который пригласил его в гости с целью совместного употребления спиртных напитков. Он также позвал с собой своего друга. Из-за ссоры между ними произошел конфликт, в процессе которого они избили хозяина жилища и его соседа, затем требовали сообщить им пин-код от банковской карты, применяя к ним физическое насилие и поливая кипятком.
Приговором Новодвинского городского суда им по совокупности преступлений назначено наказание в виде 12 и 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.