Два заезжих молодца хотели незаконно обогатиться на Архангельске

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух приезжих граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, которое в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенную в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору).
Следствием установлено, что обвиняемые, желая возыметь преимущества перед предпринимателями при закупке неликвидного оборудования у ООО «РН-Морской терминал Архангельск», передали должностному лицу, выполняющему управленческие функции в обществе, денежное вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей за действия, обеспечивающие продажу неликвидного и невостребованного оборудования без проведения конкурентных процедур.
На стадии предварительного расследования обвиняемые признали свою вину.