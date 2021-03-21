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Два заезжих молодца хотели незаконно обогатиться на Архангельске

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух приезжих граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, которое в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенную в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что обвиняемые, желая возыметь преимущества перед предпринимателями при закупке неликвидного оборудования у ООО «РН-Морской терминал Архангельск», передали должностному лицу, выполняющему управленческие функции в обществе, денежное вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей за действия, обеспечивающие продажу неликвидного и невостребованного оборудования без проведения конкурентных процедур.

На стадии предварительного расследования обвиняемые признали свою вину.

27 апрель 09:14 | : Происшествия

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