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В Котласе пацанва хотела обложить родной город закладками с наркотой

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено три уголовных дела в отношении юношей и девушек в возрасте  16  и 17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2021 года подозреваемые приобрели через Интернет- магазин наркотическое средство крупном размере, расфасованное в свертки, которое планировали  сбыть путем размещения «закладок» на территории города Котласа. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, подозреваемые не смогли, так как их действия пресекли сотрудники ОНК ОМВД России «Котласский».

В ходе допросов подозреваемые дали признательные показания и пояснили следователю, что таким образом хотели заработать.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных  преступлений, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков несовершеннолетним.

Дела приняты к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до  20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

 

 

27 апрель 08:47 | : Происшествия

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