У села Кулой мужчина занялся с дамой сексом по-американски, не получив на то ее согласия

20 апреля 2021 года вечером в лесном массиве недалеко от поселка Кулой Вельского района мужчина затащил в автомобиль марки «ГАЗ-3110» 34-летнюю местную жительницу и изнасиловал ее. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 22-летний местный житель.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что был нетрезв, предложил потерпевшей за денежное вознаграждение совершить с ним половой акт, а получив отказ - изнасиловал.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производятся допросы, назначены экспертизы.