Убийца трех женщин Сопочкин из Устьянского района отправляется на пожизненное

В законную силу вступил приговор Архангельского областного суда, которым 28-летний житель пос. Октябрьский Устьянского района Степан Сопочкин признан виновным в умышленном причинении смерти трем лицам, в том числе убийстве с целью скрыть другое преступление и убийстве, сопряженном с разбоем (п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбойном нападении, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ), краже чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), двух разбойных нападениях с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 162 УК РФ).
Установлено, что 04.04.2020 в г. Архангельске Сопочкин, находясь в квартире своей 83-летней родственницы, в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений задушил ее, похитил, принадлежащие ей денежные средства в сумме 116 тысяч рублей, и остался проживать в квартире. Через неделю, после того, как в жилое помещение пришла соседка и увидела труп, он совершил убийство женщины, а затем и ее дочери. После этого, Сопочкин проник к ним в квартиру, где обнаружил несовершеннолетнюю девочку, бабушку и мать которой он только что убил, напал на нее и стал душить, потребовав передать ему все имеющиеся в квартире денежные средства. Получив от девочки 6 700 рублей, с места преступления скрылся.
Непосредственно после убийства двух соседок и разбойного нападения на несовершеннолетнюю, желая скрыть от правоохранительных органов следы совершенных преступлений и трупы, Сопочкин поджег квартиру родственницы, однако умысел на ее уничтожение не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как пожар был своевременно потушен.
В вечернее время 13.04.2020 он в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области под угрозой применения пневматического пистолета напал на двух продавцов продовольственных магазинов, похитив из одного 11 тысяч рублей.
В тот же вечер он был задержан сотрудниками полиции. Все преступления совершены им в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Гражданский иск прокурора в интересах несовершеннолетней потерпевшей в размере 4 миллионов рублей удовлетворен в полном объеме.
Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о суровости назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции оставлены без удовлетворения.