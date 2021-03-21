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Житель Северодвинска через Интернет благословлял терроризм

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, пользователь сети Интернет при помощи электронно- технических устройств разместил в одной из групп в социальной сети в сети Интернет под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания и поддержки идеологии терроризма.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Назначена психолого- лингвистическая экспертиза.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и Центром противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

26 апрель 08:43 | : Происшествия

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