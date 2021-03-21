В Архангельске вынесен приговор распространителю интимного этнического видео

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему уроженцу Республики Узбекистан. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Следствием и судом установлено, что в 2019 году в городе Архангельске осужденный осуществил фото и видеосъёмку их полового акта с 35-летней уроженкой Республики Узбекистан, после чего посредством сети Интернет отправил изготовленные им материалы двум знакомым потерпевшей.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что направил интимные материалы из личной неприязни, чтобы наказать потерпевшую за разрыв с ним отношений.
Приговором Ломоносовского районного суда г.Архангельска ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.