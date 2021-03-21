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Жительница Холмогорского района из злости выставила соседа педофилом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 33-летней  жительницы Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Следствием установлено, что в марте 2021 года обвиняемая,  будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обратилась в следственные органы СК России с не соответствующим действительности заявлением о том, что местный житель совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери.

В ходе проверки, проведенной по обращению подследственной, информация о противоправных действиях в отношении половой неприкосновенности ребенка не подтвердилась. В последующем обвиняемая призналась в оговоре местного жителя, чтобы избежать ответственности за его жесткое избиение.

В настоящее время в органах полиции проводится проверка по факту причинения телесных повреждений в виде переломов местному жителю, при этом сожитель обвиняемой в заведомо ложном доносе является одним из заподозренных в избиении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 апрель 14:49 | : Происшествия

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