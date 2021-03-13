Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

СледКом начал проверку по шуму в архангельских СМИ

Из пресс-релиза:

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по материалу, выявленному в СМИ, о получении телесных повреждений работником в результате обрыва страховочного троса при производстве реконструкции железнодорожного моста в Архангельске (ч.1 ст. 143 УК РФ).

 

По предварительной информации, 17 апреля 2021 года при производстве пескоструйных работ на Северодвинском мосту в г. Архангельске у рабочего  ООО «Стрейкси» произошел обрыв стального страховочного троса, в результате чего он упал на лед реки Северная Двина и получил множественные телесные повреждения в виде ушиба живота, ушибов грудной клетки и внутренних органов, переломов ребер. 

 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

 

20 апрель 11:39 | : Происшествия

Главные новости


НТВ, которого нет. И не было...
СССР, Гагарин… и моя бабушка. С нелюбовью о космосе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (224)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20