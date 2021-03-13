СледКом начал проверку по шуму в архангельских СМИ

Из пресс-релиза:
Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по материалу, выявленному в СМИ, о получении телесных повреждений работником в результате обрыва страховочного троса при производстве реконструкции железнодорожного моста в Архангельске (ч.1 ст. 143 УК РФ).
По предварительной информации, 17 апреля 2021 года при производстве пескоструйных работ на Северодвинском мосту в г. Архангельске у рабочего ООО «Стрейкси» произошел обрыв стального страховочного троса, в результате чего он упал на лед реки Северная Двина и получил множественные телесные повреждения в виде ушиба живота, ушибов грудной клетки и внутренних органов, переломов ребер.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.