Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

73-летняя супруга из Архангельска поплатилась жизнью за бесхозяйственность

16 апреля 2021 года вечером по месту жительства по улице Штурманская в городе Архангельске обнаружено тело 73-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что ее смерть наступила в результате тупой травмы груди. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов внутренних дел, по  подозрению в совершении преступления задержан 61-летний супруг потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в последнее время между ним и супругой происходили ссоры, так как она перестала ему готовить и прибираться дома, а также высказывала претензии по поводу  злоупотребления спиртными напитками. Во время очередной ссоры он нанес ей несколько ударов руками  по голове и телу. Через непродолжительное время она скончалась, а он позвонил в полицию. Прибывшим сотрудникам пояснил, что вернулся домой и обнаружил супругу без признаков жизни.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

19 апрель 11:56 | : Происшествия

Главные новости


СССР, Гагарин… и моя бабушка. С нелюбовью о космосе
Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (209)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20