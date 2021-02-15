73-летняя супруга из Архангельска поплатилась жизнью за бесхозяйственность

16 апреля 2021 года вечером по месту жительства по улице Штурманская в городе Архангельске обнаружено тело 73-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что ее смерть наступила в результате тупой травмы груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов внутренних дел, по подозрению в совершении преступления задержан 61-летний супруг потерпевшей.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в последнее время между ним и супругой происходили ссоры, так как она перестала ему готовить и прибираться дома, а также высказывала претензии по поводу злоупотребления спиртными напитками. Во время очередной ссоры он нанес ей несколько ударов руками по голове и телу. Через непродолжительное время она скончалась, а он позвонил в полицию. Прибывшим сотрудникам пояснил, что вернулся домой и обнаружил супругу без признаков жизни.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.