В Северодвинске мужчину убили излюбленным способом из 90-х

17 апреля 2021 года в ночное время в органы полиции поступило сообщение о том, что у дома по улице Лесная в городе Северодвинске совершено нападение мужчину. Следственно-оперативной группой на месте происшествия обнаружено тело 58-летнего местного жителя со следами побоев. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По ориентировке в одном из баров недалеко от места преступления сотрудниками управления Росгвардии задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 27-летний житель города Северодвинска.
После задержания подозреваемый пояснил следователю, что в баре между ним и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт, последнего он догнал на улице и избил битой.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проверяется информация о том, что подозреваемый завладел имуществом потерпевшего.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.