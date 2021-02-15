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В Северодвинске мужчину убили излюбленным способом из 90-х

17 апреля 2021 года в ночное время в органы полиции поступило сообщение о том, что у дома по улице Лесная в городе Северодвинске совершено нападение мужчину. Следственно-оперативной группой на месте происшествия  обнаружено тело 58-летнего местного жителя со следами побоев. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

По ориентировке в одном из баров недалеко от места преступления сотрудниками управления Росгвардии задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 27-летний житель города Северодвинска.

После задержания подозреваемый пояснил следователю, что в баре между ним и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт, последнего он догнал на улице и избил битой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проверяется информация о том, что подозреваемый завладел имуществом потерпевшего. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 апрель 09:54 | : Происшествия

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