Сотрудника секретного предприятия Северодвинска мошенники развели на 3 с лишним миллиона

В ОМВД России по городу Северодвинску обратился 30-летний сотрудник одного из градообразующих предприятий. По словам заявителя, десять дней назад ему начали поступать звонки от якобы сотрудников федеральной службы по финансовому мониторингу и из правоохранительных органов. Ему сообщили, что злоумышленники пытаются похитить с его банковского счета денежные средства, а для того, чтобы обезопасить сбережения, посоветовали перевести деньги на так называемый «безопасный счет».
Чтобы он мог контролировать поступление денежных средств, мужчине отправили ссылку на фэйковую страничку банка, где отображалось состояние «безопасного счета».
Поверив собеседникам, житель города корабелов перевел более одного миллиона 600 тысяч рублей на указанные ему счета и номера телефонов через банкоматы в торговых центрах города.
Спустя некоторое время мужчине сообщили, что деньги находятся в безопасности, но мошенники пытаются оформит на его имя крупный кредит. Чтобы предотвратить их незаконные действия, северодвинцу необходимо самому взять в банке займ, тем самым выбрать свой кредитный лимит. Действуя по инструкции аферистов, мужчина оформил в банке кредит на сумму более одного миллиона 700 тысяч рублей и перевел все денежные средства мошенникам.
О том, что его обманули, северодвинец понял, только когда его телефон замолчал (все десять дней злоумышленники постоянно были с ним на связи), а его счета оказались пусты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Сотрудники полиции еще раз просят жителей региона критично относиться к любой информации, поступающей к ним по телефону. Помните, работники банков никогда не звонят своим клиентам с сообщением о проблемах со счетом. Понятия «резервный или безопасный счет» не существует. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам обманывать вас и ваших близких!