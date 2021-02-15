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В Приморском районе служебный ПАЗик сбил насмерть прохожего

В отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 17 апреля 2021 года около 21.30 на 1 километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры – подъезд к г. Северодвинск» (район поселка Пирсы) водитель служебного автобуса «ПАЗ», принадлежащего одному из предприятий города Архангельска, совершил наезд на мужчину 1981 года рождения, двигавшегося по проезжей части автодороги во встречном направлении в темное время суток без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Служебный автобус двигался без пассажиров.

 

18 апрель 10:35 | : Происшествия

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