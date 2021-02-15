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В Северодвинске на улице Труда по ориентировке задержали рецидивиста

В Северодвинске наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого гражданина, подозреваемого в совершении имущественных преступлений и объявленного полицией в розыск.

 

Накануне около 10:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Северодвинску, находясь на маршруте патрулирования, получили указание дежурного проследовать к дому на улице Труда, где по оперативной информации может находиться человек, скрывающийся от правоохранительных органов.

Прибыв на место, наряд Росгвардии задержал ранее судимого мужчину, схожего с описанием в ориентировке и доставил его в отдел полиции. Северодвинец 1997 года рождения с 10 апреля находился в розыске по подозрению в совершении грабежа мобильного телефона и хищении денежных средств со счёта его владельца через установленное на смартфоне приложение. Разбирательство продолжается.

17 апрель 08:58 | : Происшествия

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