Пьяному жителю Няндомы, искалечившему собаку, назначены штрафные работы

Мировой судья судебного участка № 1 Няндомского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор 53-летнему Борису Попову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).
Установлено, что обвиняемый 10.02.2021, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, раздражаясь на лай собаки, выстрелил ей в голову из гладкоствольного охотничьего ружья, причинив животному увечья.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Приговор суда в законную силу не вступил.