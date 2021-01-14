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Пьяному жителю Няндомы, искалечившему собаку, назначены штрафные работы

Мировой судья судебного участка № 1 Няндомского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор 53-летнему Борису Попову. Он признан виновным в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье). 

Установлено, что обвиняемый 10.02.2021, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, раздражаясь на лай собаки, выстрелил ей в голову  из гладкоствольного охотничьего ружья, причинив животному увечья.

 В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

15 апрель 13:07 | : Происшествия

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