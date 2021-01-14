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За попытку избить сотрудник колонии в Коряжме заключенный получил довесок к сроку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточному для вынесения приговора 30-летнему осужденному за разбой и изнасилование. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, в июле 2020 года в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области осужденный, не желая выполнять законные и обоснованные требования сотрудника места лишения свободы, оказал физическое сопротивление и предпринял попытку повалить на пол представителя власти,  причинив последнему физическую боль. Своими действиями осужденный дезорганизовал деятельность учреждения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

Приговором Коряжемского городского суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительного колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

15 апрель 09:20 | : Происшествия

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