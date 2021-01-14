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Архангельскому "робин гуду", грабившему ростовщиков, предъявлено обвинение

Исполняющим обязанности прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя, обвиняемого в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия неопасного для жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а также четырех эпизодов разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, в том числе с применение предмета используемого в качестве оружия   (ч. 1 и 2            ст. 162 УК РФ).

Расследованием установлено, что обвиняемый с 30.09.2020 по 02.12.2020 с целью хищения денежных средств, совершил серию нападений на офисы микрофинансовых организаций, расположенных на территории города Архангельска, при этом используя нож, либо его имитацию, угрожал применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

            Перед каждым преступлением применял меры конспирации – использовал закрывающие лицо предметы, а также менял одежду. В случае последнего нападения  специалист микрофинансовой организации успела нажать тревожную кнопку и злоумышленник был задержан сотрудниками охранного предприятия, которые передали его в отделение полиции.

Общая сумма похищенных денежных средств составила более 60 тысяч рублей.

Обвиняемому избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, вину в совершении преступлений он признал.

Уголовное дело расследовано в Следственной части СУ УМВД России по городу Архангельску и направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

14 апрель 11:54 | : Происшествия

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