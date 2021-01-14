В Москве убийца архангельского вора в законе дает признательные показания

Мутлаба Султанов, выпустивший четыре пули в спину Альберту Гейдарову 12 апреля с.г. у московского фитнесс-клуба, задержан правоохранителями и дает признательные показания. Судя по всему, имели место криминальные разборки внутри этнического преступного сообщества.
Интересная деталь – убитый на момент покушения имел паспорт гражданина Азербайджана и статус беженца. На основании последнего он и проживал в столице.
Гейдаров более известен в Архангельске как Алик Рыжий. Коронованный в 2012-м на воровской сходке в баре «Летний сад», он считался одним из главных мафиози Поморья, выступал в роли положенца по Архангельской области от московской ОПГ «солнцевские», конфликтовавшей с «шаманинскими». Потом подрос и переехал в Москву… как часто делают авторитеты из других сфер влияния.
Напомним, в январе этого года в ряде СМИ прошла информация, что Гейдаров задержан в Архангельске по подозрению в организации серии поджогов дорогих иномарок, принадлежавших представителям азербайджанской диаспоры… но эта тема развития так и не получила.