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В Плесецком районе собутыльники предотвратили убийство женщины-правдоруба

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против личности 64-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 8 апреля 2021 года ночью в поселке Первомайский подозреваемый в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков,  попытался нанести удары ножом в область груди 44-летней знакомой. Благодаря вмешательству очевидцев преступления, которые отобрали у подозреваемого ножи и вызвали сотрудников полиции, умысел, направленный на убийство, подследственный не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков женщина стала высказывать ему претензии из-за криминального прошлого. В порыве гнева он предпринял попытки ударить ее ножом, но его остановили их общие знакомые. В содеянном раскаивается.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

14 апрель 08:54 | : Происшествия

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