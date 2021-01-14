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Архангельский подросток бесстыже воровал деньги с банковской карты

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу чужого имущества с банковского счета).

Следствием установлено, что 13 января 2021 года обвиняемый воспользовался ранее найденной им банковской картой, при помощи которой бесконтактным способом оплачивал покупки в различных торговых организациях  на общую сумму около 4 тысяч рублей.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что картой расплачивался за продукты питания, пока ее не заблокировали. В содеянном раскаивается, причиненный ущерб возместил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

13 апрель 08:51 | : Происшествия

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