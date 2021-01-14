Архангельский подросток бесстыже воровал деньги с банковской карты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу чужого имущества с банковского счета).
Следствием установлено, что 13 января 2021 года обвиняемый воспользовался ранее найденной им банковской картой, при помощи которой бесконтактным способом оплачивал покупки в различных торговых организациях на общую сумму около 4 тысяч рублей.
В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что картой расплачивался за продукты питания, пока ее не заблокировали. В содеянном раскаивается, причиненный ущерб возместил.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.