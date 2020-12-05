Житель Плесецкого района хотел завести раба для работы на пилораме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 37-летнему жителю Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений).
Следствием установлено, что обвиняемый от предпринимателя получал вознаграждение за подыскание работников на пилораму в селе Конево Плесецкого района. 22 и 23 сентября 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приходил к 35-летнему жителю города Няндомы и уговаривал его работать на пилораме. Получив в очередной раз отказ, он избил потерпевшего, и подавив его волю к сопротивлению, с применением насилия вывел из его квартиры и удерживал в частном доме до момента отправки в село Конево на пилораму. Благодаря помощи знакомых потерпевший смог вернуться в город Няндома, где он обратился в правоохранительные органы.
В ходе допроса обвиняемый отказался высказываться в отношении предъявленного ему обвинения и пояснил следователю, что даст показания в суде.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.