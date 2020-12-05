В Архангельске больная на голову мать чуть не убила дочь за отказ сходить в магазин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, по месту жительства по улице Чкалова в городе Архангельске подозреваемая нанесла удар ножом в область шеи 47-летней дочери. Умысел на убийство не был доведен до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшая оказала активное сопротивление, закрылась в комнате, и ей была своевременно оказана медицинская помощь.
Потерпевшая пояснила следователю, что она отказалась по просьбе матери идти в магазин за спиртными напитками и легла спать, а проснулась от удара ножом.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении подозреваемой, которая состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.