Ему бы в армию. 18-летний житель Архангельска решил попробовать себя в наркобизнесе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 18-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, в значительном размере).
Следствием установлено, что несовершеннолетний обвиняемый в ноябре 2020 года через сеть «Интернет» незаконно приобрел наркотическое средство общей массой 14,07 грамм, которое с целью сбыта разделил на свертки и поместил в тайники, расположенные у жилых домов в Октябрьском округе города Архангельска. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, обвиняемый не смог, так как его действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по городу Архангельску.
В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что наркотик приобрел для личного употребления. Примечательно, что в феврале текущего года подследственный осужден к реальному лишению свободы за совершение аналогичного преступления.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.