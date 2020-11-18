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Чиновник Михальчук из Коноши получил реальный срок за жилищную аферу

Коношский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Ерцевское» Сергея Михальчука. Он  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что Михальчук в 2014 году незаконно разрешил приватизацию муниципального жилого помещения лицу, не проживающему в нем по договору социального найма, а соответственно в силу законодательства не имеющему законного права на передачу ему в собственность по договору приватизации названного муниципального имущества.

В последующем гражданину выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на данное жилое помещение стоимостью более 500 тысяч рублей, которое противоправно выбыло из муниципальной собственности.

Уголовное дело возбуждено межрайонным следственным отделом Няндомского района СУСК России по Архангельской области и НАО на основании материалов прокурорской проверки.

Приговором суда Михальчуку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

05 апрель 08:56 | : Происшествия

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