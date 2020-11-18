Житель Устьянского района отомстил молодому кавалеру своей бывшей супруги

3 апреля 2021 года вечером у подъезда жилого дома по улице Комсомольская в поселке Октябрьский обнаружено тело 26-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против личности 36-летний местный житель.
По предварительной версии, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнав, что потерпевший общается с его бывшей супругой, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес удар ножом в область грудной клетки потерпевшему. Бывшая супруга подследственного обнаружила тело убитого у подъезда и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.