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Житель Устьянского района отомстил молодому кавалеру своей бывшей супруги

3 апреля 2021 года  вечером у подъезда жилого дома по улице Комсомольская в поселке Октябрьский обнаружено тело 26-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан  ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против личности 36-летний местный житель.

По предварительной версии, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнав, что потерпевший общается с его бывшей супругой, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес удар ножом в область грудной клетки потерпевшему. Бывшая супруга подследственного обнаружила тело убитого у подъезда и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

05 апрель 08:49 | : Происшествия

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