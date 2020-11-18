Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Во главе архангельского "Автофлагмана" стояли обычные кидалы

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Автофлагман» 54-летнего Валерия Иванова и 51-летнего Сергея Сурова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Иванов, кроме того по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Установлено, что Иванов и Суров по предварительному сговору похитили полученные в 2013 - 2014 гг. по заключенным между ООО «Авто-Флагман» и 168 гражданами договорам купли-продажи автомобилей денежные средства в сумме свыше 73 млн. руб.

Также Иванов в мае 2013 г. похитил у одного из потерпевших под предлогом продажи ему автомобиля денежные средства в сумме 510 тыс. рублей.

Приговором суда Иванову по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, Сурову – в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием каждым наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, по просьбе государственного обвинения судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 30 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

02 апрель 16:43 | : Происшествия

Главные новости


Ломоносов, Пикуль - наше всё. Ещё раз о поморских мифах
Кашкор, или Как проходит любовь к беляшам

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (31)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20