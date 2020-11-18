Во главе архангельского "Автофлагмана" стояли обычные кидалы

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Автофлагман» 54-летнего Валерия Иванова и 51-летнего Сергея Сурова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Иванов, кроме того по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Установлено, что Иванов и Суров по предварительному сговору похитили полученные в 2013 - 2014 гг. по заключенным между ООО «Авто-Флагман» и 168 гражданами договорам купли-продажи автомобилей денежные средства в сумме свыше 73 млн. руб.
Также Иванов в мае 2013 г. похитил у одного из потерпевших под предлогом продажи ему автомобиля денежные средства в сумме 510 тыс. рублей.
Приговором суда Иванову по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, Сурову – в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием каждым наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, по просьбе государственного обвинения судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 30 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.