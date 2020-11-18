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Житель Архангельска лишился 8 миллионов за мечту о майнинге

1 апреля в полицию города Архангельска с заявлением обратился 30-летний местный житель. По словам потерпевшего, в январе текущего года в сети Интернет он увидел объявление о продаже майнинг-фермы (оборудования, которое технически оснащено для «добычи» криптовалюты). Решив приобрести аппаратуру, потерпевший связался с продавцом. Незнакомец пояснил, что готов продать оборудование за четыре миллиона рублей и в течение 15 дней доставить в Москву.

Заключив официальный договор купли-продажи и предварительно поручив юристам проверить данные продавца, мужчина перевел необходимую сумму по указанным реквизитам.

Спустя некоторое время, не дождавшись первой доставки оборудования, архангелогородец решил приобрести еще одну майнинг-ферму у этого же продавца. Заключив очередной договор, он вновь осуществил транзакцию в размере более четырех миллионов рублей.

Когда срок ожидаемой поставки истек, потерпевший решил связаться с продавцом и уточнить причины задержки товара. Однако телефон абонента оказался недоступен. После безуспешных попыток выйти на связь архангелогородец осознал, что был обманут и обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводится расследование.

Полиция призывает граждан скептически относиться к информации, получаемой от посторонних лиц. Необходимо помнить, что сделки купли-продажи товаров через частные объявления в интернете – большой риск. Ни вежливый и дружелюбный тон беседы, ни фото направленных документов не могут гарантировать, что вы общаетесь с порядочным и честным человеком, а не с мошенником.  

02 апрель 11:53 | : Происшествия

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