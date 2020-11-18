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Сотрудник вельской колонии снабжал заключенных флешкам и игральными картами

Заместителем прокурора Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФКУ      ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Сергея Володина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3     ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий и получение взятки за незаконные действия).

Установлено, что Володин с 29.01.2016 по 10.04.2018,  являясь начальником отряда по воспитательной работе с осужденными, вступил с одним из них в сговор и за взятку в общей сумме около 80 тыс. рублей   приобретал и передавал осужденному запрещенные предметы (флешкарты, аудионаушники, игральные карты и другое).

Володин 24.04.2018 уволен, вину в совершении преступления он не признал.

В целях обеспечения исполнения приговора в рамках расследования уголовного дела на принадлежащее ему имущество наложен арест.

01 апрель 10:41 | : Происшествия

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