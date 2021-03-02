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Еще два пенсионера. Пожары продолжают убивать жителей Поморья

Вчера вечером в одной из двух квартир деревянного дома в селе Бестужево Устьянского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 63-летнего пенсионера и его 60-летней супруги.  Предварительная причина их смерти- отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возгорания- неосторожное обращение с огнем погибших.

 

30 март 12:25 | : Происшествия

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