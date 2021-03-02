Еще два пенсионера. Пожары продолжают убивать жителей Поморья

Вчера вечером в одной из двух квартир деревянного дома в селе Бестужево Устьянского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 63-летнего пенсионера и его 60-летней супруги. Предварительная причина их смерти- отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Одна из рассматриваемых версий возгорания- неосторожное обращение с огнем погибших.