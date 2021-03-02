Трех наивных жительниц Северодвинска мошенники соблазнили инвестированием

В ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о мошенничестве обратились три местные жительницы 47, 48 и 52 лет. Еще в начале марта с одной из них через мессенджер связался незнакомец и предложил заработать на инвестировании. Женщина согласилась и зарегистрировалась на сайте, а после рассказала о выгодном предложении двум знакомым. Они решили присоединиться к подруге.
На протяжении нескольких недель северодвинки перечисляли на различные счета крупные суммы денег, надеясь получить хорошую прибыль. Однако вместо вывода накопившихся средств им предлагали лишь вносить новые. Когда в очередной раз под угрозой «заморозки» инвестиционных счетов у них потребовали вложить еще 5 тысяч долларов, женщины осознали, что попались на уловку мошенников и обратились в правоохранительные органы. В общей сумме они перевели аферистам порядка 3,5 миллионов рублей.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными! Инвестиционная деятельность требует определенной подготовки, специфических знаний и умения правильно пользоваться финансовыми инструментами. Никогда не совершайте операции, связанные с распоряжением вашими финансами, спонтанно и по указанию неизвестных вам лиц!