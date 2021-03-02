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Солнечным утром в Архангельске женщина наехала на женщину

Сегодня около 7:50 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на перекрестке улицы Вологодская и проспекта Обводный канал в г. Архангельск.

По предварительным данным, женщина 1949 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Renault», допустила наезд на архангелогородку 1960 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП потерпевшая с травмами доставлена в лечебное учреждение.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.  

  

26 март 11:20 | : Происшествия

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