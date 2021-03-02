Солнечным утром в Архангельске женщина наехала на женщину

Сегодня около 7:50 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на перекрестке улицы Вологодская и проспекта Обводный канал в г. Архангельск.
По предварительным данным, женщина 1949 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Renault», допустила наезд на архангелогородку 1960 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП потерпевшая с травмами доставлена в лечебное учреждение.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.