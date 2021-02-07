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В Архангельске перекрыт канал вывода денег за границу

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области расследуется ряд уголовных дел в отношении 28-летней уроженки Архангельска и 31-летнего жителя Санкт-Петербурга. Они подозреваются в незаконном осуществлении валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Незаконная деятельность данных предпринимателей была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области и Мурманской таможни.

По версии следствия, в 2018 году житель Санкт-Петербурга в целях организации незаконного канала по выводу денежных средств за границу совместно с уроженкой Архангельска осуществили регистрацию последней в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. После чего девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в Архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору противоправной деятельности.

По предварительным данным, в результате неправомерных действий под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины злоумышленниками переведено за границу по подложным документам (контрактам) на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию более четырех с половиной миллионов рублей. При этом установлено, что индивидуальный предприниматель на территорию Российской Федерации иностранных товаров не ввозила и не декларировала, а указанные операции носили фиктивный характер.

В настоящее время проводятся следственные действия.

За совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.  

23 март 14:31 | : Происшествия

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