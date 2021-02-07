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Житель Плесецкого района убил знакомого за непристойное предложение в свой адрес

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 20-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено,  что 27 сентября 2019 года в одной из квартир по переулку Школьный в городе Мирный осужденный в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес более 30 ударов ножом 39-летнему знакомому. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

На стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что в квартире родственницы потерпевшего употреблял спиртные напитки. Из-за того, что потерпевший его оскорбил непристойным предложением (предположительно, сексуального характера), он, обороняясь, нанес ему множественные удары ножом и покинул место преступления.  На следующий день добровольно пришел в полицию и рассказал о противоправном поведении потерпевшего, которому нанёс удары ножом.

Вместе с тем, версия о самообороне не нашла подтверждения ни на стадии  следствия, ни в ходе судебного разбирательства.

         Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

(кадр из к/ф «Непристойное предложение», США)

23 март 11:14 | : Происшествия

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