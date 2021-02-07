Житель Плесецкого района убил знакомого за непристойное предложение в свой адрес

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 20-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 27 сентября 2019 года в одной из квартир по переулку Школьный в городе Мирный осужденный в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес более 30 ударов ножом 39-летнему знакомому. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.
На стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что в квартире родственницы потерпевшего употреблял спиртные напитки. Из-за того, что потерпевший его оскорбил непристойным предложением (предположительно, сексуального характера), он, обороняясь, нанес ему множественные удары ножом и покинул место преступления. На следующий день добровольно пришел в полицию и рассказал о противоправном поведении потерпевшего, которому нанёс удары ножом.
Вместе с тем, версия о самообороне не нашла подтверждения ни на стадии следствия, ни в ходе судебного разбирательства.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
(кадр из к/ф «Непристойное предложение», США)