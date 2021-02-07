Борцу с микрофинансовыми организациями Северодвинска предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 54-летнему жителю деревни Лая Приморского района Архангельской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия).
По версии следствия, 10 марта 2021 года обвиняемый по месту жительства в деревне Лая Приморского района при помощи подручного инструмента переделал ранее приобретенное у неустановленного лица гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-17, 16 калибра, в обрез, с целью дальнейшего использования для устрашения при захвате заложника. На следующий день утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился вышеуказанным обрезом и прибыл в офисное помещение микрокредитной организации, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске. Он заблокировал входную дверь в помещение, ограничив передвижение 21-летней сотрудницы организации, и потребовал вызвать руководство для решения вопроса по его займу. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. После подтверждения информации о захвате заложника на место происшествия незамедлительно прибыли представители региональных органов Следственного комитета России, прокуратуры города Северодвинска, сотрудники областных структур РУФСБ, УМВД, Росгвардии и МЧС. В ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Также в ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной показания в ходе допроса найдут свое подтверждение.