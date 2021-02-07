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Борцу с микрофинансовыми организациями Северодвинска предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 54-летнему жителю деревни Лая Приморского района Архангельской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 206  УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия).

По версии следствия, 10 марта 2021 года обвиняемый по месту жительства в деревне Лая Приморского района при помощи подручного инструмента переделал ранее приобретенное у неустановленного лица гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-17, 16 калибра, в обрез, с целью дальнейшего использования для устрашения при захвате заложника. На следующий день утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  вооружился вышеуказанным обрезом и прибыл в офисное помещение микрокредитной организации, расположенной  по улице Ломоносова в городе Северодвинске. Он заблокировал входную дверь в помещение, ограничив  передвижение 21-летней сотрудницы организации, и потребовал вызвать руководство для решения вопроса по его займу.  Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. После подтверждения информации о захвате заложника на место происшествия  незамедлительно прибыли представители региональных органов Следственного комитета России, прокуратуры города Северодвинска, сотрудники областных структур РУФСБ,  УМВД, Росгвардии и МЧС. В ходе  переговорного процесса  сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Также в ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной показания в ходе допроса найдут свое подтверждение.

23 март 08:59 | : Происшествия

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