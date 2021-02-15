Убийца Чирков из онежской колонии оговорил безвинного сотрудника УФСИН

Вступил в законную силу приговор Онежского городского суда от 28.12.2020, которым 47-летний Сергей Чирков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
Установлено, что Чирков, отбывая в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области 11-летний срок лишения свободы за убийство в условиях особого режима исправительного учреждения, с целью изменить место отбывания наказания 04.06.2019 обратился к находившемуся в колонии на проверке помощнику Онежского межрайонного прокурора с письменным заявлением, содержащим ложную информацию о применении сотрудником этого учреждения к нему и другим осужденным физического насилия, обвинив его в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Судом Чиркову по совокупности с неотбытой частью наказания по предыдущему приговору назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор в отношении Чиркова – без изменения.