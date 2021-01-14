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Склочной гражданке, заточившей в Шалакуше соседей в их собственной квартире, назначен штраф

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения 27-летней жительнице города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 127  УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Установлено, что 26 сентября 2020 года в поселке Шалакуша Няндомского района подозреваемая после конфликта с супружеской парой пенсионеров приколотила гвоздями доску к их входной двери, лишив их возможности покинуть квартиру.

Следствие установило, что, приезжая на малую родину, подозреваемая принимала гостей, что вызывало недовольство соседей. В ответ на их очередное замечание  она при помощи доски и гвоздей лишила их свободы и уехала. Пожилые люди без посторонней помощи не могли открыть входную дверь. У женщины-пенсионерки поднялось давление и она позвонила фельдшеру, который прибыл по вызову, убрал доску и оказал потерпевшей медицинскую помощь.

         В связи с тем, что подследственная  ранее не судима, признала свою вину, чистосердечно раскаялась в содеянном и загладила причиненный вред,  решением суда ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

19 март 14:49 | : Происшествия

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