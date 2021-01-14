Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Итоги операции "Розыск" в Архангельской области. 14 задержанных

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области приняли участие в комплексной межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск".

Операция продолжалась в течение двух дней, в ней от регионального УФСИН были задействованы сотрудники оперативных отделов, подразделений специального учета, уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения. В общей сложности в ней принимало участие 185 человек, которыми проверено 209 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц. Итогом операции стало задержание находящихся в федеральном розыске не только за УФСИН России по Архангельской  области, но и за подразделениями регионального УМВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личным составом областного УФСИН совместно с сотрудниками  региональных УМВД и УФССП было установлено местонахождение и задержано 14  разыскиваемых лиц, из них двое осужденных, уклоняющихся от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания -  в колонию-поселение, двое  осужденных, не прибывших в колонию-поселение в установленный в предписании срок,  двое   уклоняющихся от отбывания уголовного наказания (контроля УИИ) и восемь  преступников, находящихся в розыске за УМВД России  по Архангельской области.

19 март 11:03 | : Происшествия

Главные новости


Глас народа. Прокуратура… которой нет
«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (196)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20