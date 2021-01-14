Итоги операции "Розыск" в Архангельской области. 14 задержанных

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области приняли участие в комплексной межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск".
Операция продолжалась в течение двух дней, в ней от регионального УФСИН были задействованы сотрудники оперативных отделов, подразделений специального учета, уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения. В общей сложности в ней принимало участие 185 человек, которыми проверено 209 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц. Итогом операции стало задержание находящихся в федеральном розыске не только за УФСИН России по Архангельской области, но и за подразделениями регионального УМВД.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личным составом областного УФСИН совместно с сотрудниками региональных УМВД и УФССП было установлено местонахождение и задержано 14 разыскиваемых лиц, из них двое осужденных, уклоняющихся от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания - в колонию-поселение, двое осужденных, не прибывших в колонию-поселение в установленный в предписании срок, двое уклоняющихся от отбывания уголовного наказания (контроля УИИ) и восемь преступников, находящихся в розыске за УМВД России по Архангельской области.