Глава МО "Обозерская" раскаилась и избежала наказания

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал главу МО «Обозерское» Юлию Андруцкую виновной в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Установлено, что Андруцкая 25.01.2019 издала два распоряжения, которыми исключила благоустроенную квартиру в п. Обозерский Плесецкого района, предназначенную для проживания лиц из числа сирот, находящуюся в категории специализированного жилищного фонда и заключила договор на предоставление данного жилого помещения лицу, не относящемуся к категории лиц из числа сирот.
С учетом признания вины подсудимой, принятия мер по возвращению жилого помещения в категорию специализированного жилого фонда и распределения в дальнейшем сироте, принесения извинений потерпевшим, активного способствования расследованию преступления, раскаяния, благосклонной позиции потерпевших, суд в соответствии со ст. 15 УК РФ принял решение об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и освободил Андруцкую от отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием подсудимой.
Приговор в законную силу не вступил.