Присяжные надолго отправили в колонию северодвинского убийцу

В законную силу вступил приговор по рассмотренному с участием присяжных заседателей уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г.Северодвинска Дмитрия Андриянова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что 26.03.2020, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с со своим знакомым Андриянов нанес ему один удар ножом в область груди, от которого потерпевший через непродолжительное время скончался.
Присяжные заседатели признали подсудимого не заслуживающим снисхождения.
Северодвинским городским судом Андриянову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда, причиненного убийством близкого родственника, удовлетворены, с осужденного в их пользу взыскано 1 500 000 руб.
Апелляционные жалобы Андриянова и его защитника с доводами о нарушении судом первой инстанции процедуры рассмотрения уголовного дела оставлены без удовлетворения, приговор – без изменений.