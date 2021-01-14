Житель Онеги приревновал мать к ее сожителю и пустил кровь

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемусяя к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 41-летнему жителю города Онега. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Установлено, что 20 октября 2020 года в деревне Посад Онежского района осужденный вместе с сожителем матери употреблял спиртные напитки. На почве личной неприязни к потерпевшему
в Онежскую центральную районную больницу поступил 57-летний местный житель с ножевыми ранениями шеи и рук.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что у него в гостях. На почве личной неприязни к потерпевшему, полагая, что из-за него он стал реже видеться с матерью, он нанес тому несколько ударов кухонным ножом. В содеянном раскаивается.