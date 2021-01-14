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Житель Онеги приревновал мать к ее сожителю и пустил кровь

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемусяя к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 41-летнему жителю города Онега.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что 20 октября 2020 года в деревне Посад Онежского района осужденный вместе с  сожителем матери употреблял спиртные напитки. На почве личной неприязни к потерпевшему

в Онежскую центральную районную больницу поступил 57-летний местный  житель с ножевыми ранениями шеи и рук.

В ходе допроса  подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что у него  в гостях. На почве личной неприязни к потерпевшему, полагая, что из-за него он стал реже видеться с матерью, он нанес тому несколько ударов кухонным ножом. В содеянном раскаивается.

17 март 09:55 | : Происшествия

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