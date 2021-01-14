Директор архангельской автошколы оказался мелким мошенником

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору автошколы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (7 эпизодов мошенничества) и ч. 6 ст. 204 УК РФ (3 эпизода коммерческого подкупа).
Установлено, что в 2018 году директор автошколы предложил обучающимся за денежное вознаграждение в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей организовать получение водительского удостоверения без сдачи экзаменов. При этом денежные средства, якобы предназначенные одному из сотрудников ГИБДД, он похищал, обратив в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по г.Архангельску.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал частично.
Приговором Октябрьского районного суда г.Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке и обучению водителей транспортных средств, на срок 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.