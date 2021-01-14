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Новогодний хулиган из Вилегодского района отделался условным сроком

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 26-летнего Максима Собашникова виновным в применении насилия в отношении представителя власти  (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Установлено, что Собашников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время 01 января 2021 года в с. Ильинско-Подомское, с целью воспрепятствования исполнению сотрудником ОМВД России по Вилегодскому району должностных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, стал вести себя агрессивно и в ответ на законное требование инспектора ДПС о прекращении противоправного поведения нанес ему удар своей головой в область носа, причинив  потерпевшему физическую боль.

Причиной конфликта явилось недовольство Собашникова тем, что инспектором был остановлен автомобиль, находившийся под управлением супруги подсудимого.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

16 март 08:59 | : Происшествия

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