Северодвинец Шахов сделал ложный звонок о взрыве дома и на год стал невыездным

Северодвинским городским судом Архангельской области 35-летний житель горда корабелов Шахов Александр Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).
Так, 24 декабря 2020 года Шахов А.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил с личного телефона на номер «112» и сообщил оператору, что собирается взорвать один из домов на проспекте Победы в г. Северодвинске.
Сотрудники правоохранительных органов в считанные часы провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения и проверили поступившую информацию. Угроза не подтвердилась. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по г. Северодвинску и РУФСБ России по Архангельской области, злоумышленник был задержан, отделом дознания ОМВД России по г. Северодвинску возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.
Приговором суда Шахову А.Н назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденному запрещено изменять место жительства и пребывания, выезжать за пределы г. Северодвинска без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за осужденным. Также он обязан являться в надзорный орган два раза в месяц для регистрации по графику, установленному этим органом.
Приговор суда вступил в законную силу.