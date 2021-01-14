Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельском автобусном ДТП пострадали дети

В УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 13 марта 2021 года в 13.15 на пересечении улицы Выучейского и Набережной Северной Двины водитель 1989 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса, в результате чего произошло столкновение.

В ходе ДТП три пассажира, из них двое несовершеннолетних, получили травмы. Девочка 2009 года рождения и ее брат 2016 года рождения были доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь. Мужчина 1999 года рождения обратился за помощью в травмпункт самостоятельно спустя некоторое время после ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Водитель автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию, привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии неисправностей. В отношении него также возбуждено дело об административном правонарушении  по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

В отношении второго водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством).

  

14 март 11:15 | : Происшествия

Главные новости


«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается
Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (129)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20