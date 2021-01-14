В архангельском автобусном ДТП пострадали дети

В УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 13 марта 2021 года в 13.15 на пересечении улицы Выучейского и Набережной Северной Двины водитель 1989 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса, в результате чего произошло столкновение.
В ходе ДТП три пассажира, из них двое несовершеннолетних, получили травмы. Девочка 2009 года рождения и ее брат 2016 года рождения были доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь. Мужчина 1999 года рождения обратился за помощью в травмпункт самостоятельно спустя некоторое время после ДТП.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Водитель автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию, привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии неисправностей. В отношении него также возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
В отношении второго водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством).