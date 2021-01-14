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В Мирном дебошир устроил драку из-за женщины на контрольно-пропускном пункте

Вчера, в первом часу ночи, наряд вневедомственной охраны Росгвардии по ЗАТО Мирный, находившийся на маршруте патрулирования, получил задание из дежурной части проследовать на контрольно-пропускной  пункт в город для оказания помощи участковому уполномоченному полиции.

Выяснилось, что мирянин устроил драку на КПП из-за отказа впускать в город прибывшую с ним женщину, которая не смогла документально подтвердить наличие оснований для прохода на территорию закрытого административно-территориального образования.

После прибытия на место участкового, мужчина продолжил размахивать руками, выражаться в адрес присутствующих нецензурной бранью и мешать правовому разбирательству. Поняв тяжесть возможных последствий, он попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции. Проводится проверка.

13 март 10:27 | : Происшествия

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