В Мирном дебошир устроил драку из-за женщины на контрольно-пропускном пункте

Вчера, в первом часу ночи, наряд вневедомственной охраны Росгвардии по ЗАТО Мирный, находившийся на маршруте патрулирования, получил задание из дежурной части проследовать на контрольно-пропускной пункт в город для оказания помощи участковому уполномоченному полиции.
Выяснилось, что мирянин устроил драку на КПП из-за отказа впускать в город прибывшую с ним женщину, которая не смогла документально подтвердить наличие оснований для прохода на территорию закрытого административно-территориального образования.
После прибытия на место участкового, мужчина продолжил размахивать руками, выражаться в адрес присутствующих нецензурной бранью и мешать правовому разбирательству. Поняв тяжесть возможных последствий, он попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции. Проводится проверка.