Алексей Таборов не признает получение взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему главе одного из муниципальных образований Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного
ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде имущественных прав за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, глава муниципального образования обратился к предпринимателю с предложением за счет собственных средств осуществить строительство многоквартирных домов с целью последующей реализации их муниципальному образованию. В дальнейшем обвиняемый, гарантируя предпринимателю заключение муниципальных контрактов на покупку квартир в построенных домах, потребовал за это безвозмездно передать в качестве взятки в пользование своей знакомой квартиру в одном из них стоимостью не менее 1,4 млн. рублей, а также заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры. После заключения фиктивного договора право собственности на квартиру зарегистрировано на знакомую обвиняемого, который получил взятку в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
В ходе допросов обвиняемый свою вину не признал. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.