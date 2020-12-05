Житель Плесецкого района поругался с сожителем сестры, но убил почему-то ее

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 26-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 24 декабря 2020 года вечером в одной из квартир в селе Конево Плесецкого района в ходе совместного употребления спиртных напитков между обвиняемым и сожителем его сестры произошел конфликт. В ответ на замечание, что обвиняемый длительное время проживает у них в квартире, он ударил 38-летнюю сестру рукой по шее. После того как потерпевшая ушла на кухню, туда проследовал ее брат, который вооружился ножом и нанёс ей не менее трех ударов клинком ножа в область груди, живота и руки. Через непродолжительное время пострадавшая от полученных ранений скончалась в больнице.
В ходе допроса подследственный свою вину не признал.