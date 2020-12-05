Волки продолжают наведываться в Архангельск

Появление серых хищников этой зимой… пардон, уже весной, в черте областной столицы остается актуальной темой.
Сегодня дикие звери были замечены в районе СНТ «Ильма».
- Здоровый волк, вообще здоровый. Я пошла баню закрывать, увидела, думала — чужой пёс на территорию зашёл. А наша собака на него скалится как-то по-особому, он тут на неё напал — я поняла, что это волк. Очень крупный волк. Завизжала от страха, муж выбежал. Мы чем попало его стали колотить, едва-едва удалось собаку отбить, - цитирует заявительницу издание «Регион 29».
Напомним, в основном незваные гости интересуются собаками и неубранными помойками в поиске пропитания.
Жителям же города настоятельно рекомендуют обо всех фактах немедленно сигнализировать в соответствующие службы.