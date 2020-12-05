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Две девушки из Архангельска, жестоко убившие подружку, получили относительно небольшие сроки

Сегодня Соломбальским районным судом г. Архангельска  оглашен приговор по уголовному делу в отношении двух восемнадцатилетних девушек, которые  признаны виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (п. «ж, и» ч. 2  ст. 105 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Архангельской области и НАО  следствием и судом установлено, что в июне 2019 года осужденные, которые на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, решили совершить убийство человека. В качестве жертвы они выбрали свою 17-летнюю знакомую, которую под предлогом совместной прогулки заманили в безлюдное место, где осколками стеклянных бутылок нанесли множественные повреждения, после этого надели потерпевшей на голову полиэтиленовый пакет. После совершения указанных действий, повлекших наступление смерти несовершеннолетней девушки, осужденные скрылись с места преступления, забрав с места преступления сотовый телефон потерпевшей, после предприняли меры к сокрытию следов совершенного преступления.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия они подробно рассказали следователю по расследованию особо важных дел об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво. В ходе следствия установлено, что в действительности обвиняемые не имели какого-либо повода к убийству несовершеннолетней. В июне 2019 года при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями подследственные договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. 29 июня 2019 года днем девушки, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, заманили жертву в заранее выбранное место и совершили ее убийство.

В ходе судебного заседания они также признали свою вину.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Архангельской области приговором суда обвиняемым назначены наказания  в виде  6 лет 3 месяцев  и 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Так как к моменту вынесения приговора обе достигли совершеннолетнего возраста, отбывать назначенное наказание определено в исправительной колонии общего режима.

Кроме того,  по просьбе государственного обвинения в пользу родителей погибшей, потерявших единственного ребенка, судом взыскана компенсация морального вреда в сумме более 4,6 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

10 март 10:45 | : Происшествия

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